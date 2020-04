Aggiornamento Covid-19 a Pinasca: 9 casi positivi, 1 guarito, tamponi allo 0,56% della popolazione

L'aggiornamento appena diffuso dal Comune di Pinasca sui tamponi per il nuovo coronavirus e i loro esiti nel Comune di Pinasca è molto significativo di ciò che avviene ovunque, soprattutto per l'ultima cifra: «Popolazione sottoposta al Tampone fino a oggi, 4 aprile 2020: 0,56%».

Pinasca non è una situazione eccezionale, ma simile a tutti gli altri Comuni. Potrebbero essere molti, quindi, in tutti i Comuni, senza distinzione, i casi mai verificati, anche perché asintomatici. La statistica pinaschese si compone di questo elenco dei tamponi al 04/04/2020 nel Comune di Pinasca su residenti, comunicati da Regione Piemonte e Asl:

• 17 tamponi fatti

• 8 tamponi positivi

• 9 tamponi negativi

• 2 positivi domiciliati non residenti

• 13 persone in quarantena fiduciaria

• 4 positivi a casa

• 3 positivi ricoverati in ospedale

• 1 guarito