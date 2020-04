Coronavirus: indenizzi rette asili nido

Gli Uffici comunali di Pinerolo, comparto Istruzione, informano che stanno raccogliendo i dati relativi aglli utenti dei servizi educativi da 0-6 anni di tutto il territorio pinerolese. Un lavoro richiesto da Regione Piemonte per il riparto delle risorse stanziate (15 milioni di euro in totale per nidi e scuole dell'infanzia del Piemonte) questo per consentire ai genitori di ricevere un indennizzo per la mancata fruizione della prestazione di cura e custodia e per sollevare i servizi educativi 0-6 anni dalle difficoltà economiche che il mancato introito delle rette dovute dalle famiglie sta causando. In allegato, il comunicato dell'Assessore all'Istruzione Antonella Clapier con le disposizioni in merito.