Orbassano: addio a Bonomo, maestro di judo con la passione per la politica

Orbassano piange la scomparsa del maestro di judo Michele Bonomo. 66 anni, un volto molto noto anche fuori dai confini della cittadina, è mancato ieri sera dopo aver perso la battaglia con un male che, nonostante un intervento chirurgico, non gli ha dato scampo. Un uomo di sport e presidente della Consulta sportiva, fondò nell'82 la società orbassanese CSO e poi continuò il suo lavoro presso il Centro di fisioterapia Kinetos di viale Regina Margherita. «Michele è stato per me un maestro di vita - lo ricorda l'amico ed ex assessore Valter Soria - da cui ho imparato tanto. Mi ha insegnato, con l’esempio, ad apprezzare e coltivare i valori che contano per un uomo: l’altruismo, la lealtà, il profondo senso dell’amicizia, il rispetto dell’avversario, la capacità di superare gli ostacoli e di andare avanti, sempre e a qualunque costo». Grande anche la sua passione per la politica. Fu consigliere comunale sia a Orbassano e poi a Piossasco, dove militò prima nelle file di AN e poi fu responsabile cittadino di Italia dei Valori.