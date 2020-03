Chiusura della banca a Perosa Argentina: il presidente Uncem Bussone scrive a Regione e Prefetto

Anche il presidente dell'Uncem nazionale, Marco Bussone, interviene sulle molteplici segnalazioni ricevute da Comuni italiani, di chiusure di uffici e banche sui territori, e di mancato rifornimento di bancomat, senza informare prima gli enti locali, o spiegarne i motivi a sindaci e clienti, come è successo all'Unicredit di Perosa Argentina.

«In particolare, il Sindaco di Perosa Argentina, mi informa oggi che il bancomat nella filiale Unicredit presente nel suo Comune, è svuotato quindi non eroga denaro e la cassa continua non è accessibile in quanto posta all’interno dell’edificio. Solo nelle ore successive alla chiusura, a seguito di approfondimenti da parte del Sindaco, è stata giustificata la chiusura dello sportello per la necessità di sanificazione, avvenuta a seguito di tre impiegate con sintomi influenzali. Non è però stata garantita nessuna data di apertura».



Una situazione analoga a quella di molti altri Comuni montani, in Piemonte e in tutte le aree alpine e appenniniche del Paese. E in molti casi i negozi dei piccoli comuni non accettano l'uso di pos o moneta elettronica. Inoltre, per esempio, «da Perosa Argentina a Pinerolo dove vi è un’altra filiale bancaria Unicredit, i cittadini sono costretti a fare 20 minuti di auto» precisa Bussone, che invoca almeno una "concertazione" tra le banche, che preveda un'apertura alternata degli sportelli, come per Poste Italiane.

In allegato, la lettera inviata da Marco Bussone all'Unicredit, all'Abi, all'assessore regionale Carosso e agli enti locali interessati.