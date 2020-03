Coronavirus Covid 19: il sindaco conferma il primo caso positivo anche a San Germano Chisone

Il sindaco di San Germano Chisone Andrea Garrone ha confermato il primo caso di positività al Coronavirus Sars CoV-2 in una persona residente nella nostra comunità, comunicato ufficialemente dalla Protezione civile della Città Metropolitana di Torino nel pomeriggio di ieri, 20 marzo.

Il Comune ha aperto immediatamente il Centro Operativo Comunale (COC), e il sindaco si è messo in contatto con il medico curante e la famiglia e della persona risultata positiva e sintomatica. Attualmente la paziente è ricoverata presso una struttura ospedaliera, in condizioni cliniche stazionarie e - precisa Garrone - «con attuale prognosi a favorevole evoluzione».

«Il nostro scopo è di ottenere tutte le informazioni utili e necessarie per fronteggiare adeguatamente questa spiacevole (ma, purtroppo, non inattesa!) situazione - commenta il sindaco Garrone -. Situazione epidemica in tutta Italia, preoccupante e, giorno dopo giorno, sempre, più pesante ma verso la quale non serve avere esclusivamente paura: perché la sola paura confonde e ci fa compiere errori ed intraprendere strade sbagliate e pericolose!»

Viceversa, il sindaco esorta tutti a «continuare ad affrontare questa battaglia (perché di questo si tratta) con lucidità, con sempre crescente senso di responsabilità e senso civico. E poiché chiunque puó essere, al tempo stesso e suo malgrado, contagiato e portatore del virus, occorre avere rispetto per se stessi e per gli altri, perseverando nell’adottare tutte quelle semplici precauzioni ed attenzioni che saranno decisive nel rallentare o lasciar progredire il contagio».

In un comunicato sul sito ufficiale del suo Comune, il sindaco e farmacista di San Germano insiste sulla responsabilità di ognuno: «Anche dalle nostre scelte corrette o sbagliate puó dipendere la durata di questa epidemia. E non lo dico io ma la scienza». Fa appello inoltre al buon senso e all'unità.