Primo caso di contagio da Covid anche a Bagnolo PIemonte. La notizia è stata data dal sindaco Fabio Bruno Franco. Seguendo la procedura di comunicazione, l'Asl di competenza ha effettuato la segnalazione al Municipio. La persona è attualmente ricoverata in struttura ospedaliera. «Invito la cittadinanza – ha aggiunto il primo cittadino – a rispettare rigorosamente tutte le indicazioni che sono comunicate in precedenza ed a restare in casa».