È di Cumiana Vincenzo Coccolo, il Commissario straordinario dell'emergenza Coronavirus

È di Cumiana Vincenzo Coccolo, il nuovo commissario straordinario nominato dalla Regione Piemonte ieri, lunedì 16 marzo, per l'emergenza Coronavirus in Piemonte. Coccolo, ex direttore della Protezione civile regionale e di Arpa Piemonte, già consulente del Governo per l’emergenza rifiuti in Campania ed esperto di gestione di crisi, dovrà coordinare e sovraintendere a tutte le attività dell’Unità di Crisi regionale.

Dopo le parole di ringraziamento alla Regione per la nomina, il commissario straordinario, durante la conferenza stampa di presentazione, oggi, martedì 17, a Torino, ha aggiunto:" Reputo che ogni cittadino debba mettere a servizio di questa causa la propria esperienza e le proprie capacità“,