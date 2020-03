Coronavirus Covid-19: a Saluzzo un residente in isolamento fiduciario

Lo ha annunciato il sincado Mauro Calderoni poco dopo le 13 di oggi, lunedì 16 marzo: a Saluzzo è stato segnalato il primo residente in isolamento fiduciario. Una misura resa precauzionale a causa di pregressi contatti a rischio.

«Rimarchiamo l'assocluta necessità - ha scritto il sindaco in una nota -, specialmente per le persone in situazioni di particolare fragilità, di rispettaere le norme dei decreti ministeriali».

I NUMERI DELL'EMERGENZA

In Piemonte gli ultimi dati diffusi parlano di 17 nuovi decessi causati dal coronavirus Covid-19: il bilancio sale a 111, di cui 20 in provincia di Torino e 5 a Cuneo. I contagi, call'inizio dell'emergenza sono 1516, di cui 91 in provincia di Cuneo e 542 in provincia di Torino.

In questo momento sono 1231 le persone ospedalizzate in tutta la regione, di cui 186 ricoverate in terapia intensiva; 174 si trovano invece in isolamento domiciliare perché positiveal test, ma con sintomi leggeri.

I tamponi finora eseguiti sono 5589, di cui 3711 risultati negativi e 336 in fase di analisi.

UN NUOVO COVID HOSPITAL

Intanto nei prossimi giorni dovrebbe entrare in funzione, con due mesi di anticipo, l'ospedale di Verduno. Nessuna inaugurazione, il polo ospedaliero entrerà in funzione immediatamente come Covid Hospital e dedicato interamente alla cura del virus. «Entro oggi - ha fatto sapere il governatore del Piemonte Alberto Cirio - nominerò un commissario straordinario per aprire il nuovo ospedale di Verduno e farlo diventare centro di riferimento di tutto il Piemonte».