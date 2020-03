Pinerolo: al mercato anche i banchi a distanza di sicurezza

In una situazione eccezionale che ormai purtroppo sta diventando normalità, si sta svolgendo il mercato di Pinerolo. Solo in piazza Vittorio Veneto però, mentre piazza Roma è stata esclusa dalle attività mercatali. Questa mattina i vigili urbani e il sindaco Salvai hanno indicato agli ambulanti le nuove postazioni in cui collocarsi. I banchi di soli genere alimentari sono stati tenuti a distanza e collocati in tutta la piazza, così come si cerca di evitare assembramenti di persone. Erano comunque pochi così come i clienti. Ormai le mascherine poste sul visto non sono più un'eccezione nè tra i passanti, nè tra gli ambulanti, tutti sembrano essersi convinti che è indispensabile adeguarsi alle norme di sicurezza.