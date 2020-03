C'è chi ha messo i Beatles a tutto volume, chi sul balcone ha suonato quello che sa. Bambini, ragazzi, musicisti professionisti, hanno risposto "Presente" a Pinerolo (e non solo) alla chiamata girata da questa mattina sul web per dare vita - nella giornata di oggi alle 18 - a un grande concerto gratuito in tutta Italia, dai balconi e dalle finestre. Un piccolissimo gesto per non dimenticare la bellezza, per sentirsi, insieme, comunità.