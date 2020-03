Coronavirus - Covid 19: da domani sospese le visite ambulatoriali in ospedale in tutte le ASL del PIemonte

L’Unità di Crisi sul COVID-19 della Regione Piemonte oltre ad aver disposto per tutte le ASL piemontesi, la sospensione degli interventi chirurgici ordinari e gli interventi sanitari che implichino l’utilizzo delle sale operatorie, fatta eccezione per gli interventi chirurgici urgenti, quelli salvavita e quelli di tipo oncologico., ha anche comunicato ai direttori generali delle Aziende sanitarie piemontesi la sospensione, presso gli ospedali piemontesi, delle prestazioni ambulatoriali (visite e prestazioni diagnostiche) di classe D “differibile” e P “programmabile”, garantendo invece quelle di classe U “urgente” e B “breve”.

Pertanto, da domani, venerdì 6 marzo, sono sospese le prestazioni ambulatoriali programmate e differibili (classi D e P), mentre verranno rispettate le prenotazioni in classe U e B (urgenti e brevi) . Le prestazioni ambulatoriali programmate presso le strutture non ospedaliere proseguono regolarmente. Ad esempio, a Pinerolo sono sospese le visite il cui ambulatorio è all'interno dell'ospedale, mentre non subiranno al momento interruzione le visite previste presso l'ex Cottolengo.

Restano attivi gli ambulatori per i piani terapeutici, le commissioni UVG, UMVD, Invalidità Civile e le altre attività della Medicina Legale su appuntamento.

Coloro che accederanno alle strutture ASLTO3 per visite ed esami saranno sottoposti ad un “pre-triage”, secondo le linee guida previste per individuare eventuali casi sospetti, in base alla sintomatologia presentata.

La decisione è stata assunta allo scopo di mettere in atto ulteriori misure di contenimento della diffusione del virus.

I pazienti che all'atto della prenotazione avevano lasciato il loro recapito telefonico verranno progressivamente avvisati telefonicamente.