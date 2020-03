Calcio: Coppa Italia nazionale, Chisola KO prima dello stop regionale

Brutta partenza per il Chisola nelle fasi nazionali di Coppa Italia, uscito sconfitto ieri pomeriggio contro il Sestri Levante per tre reti a zero, in una gara giocata a porte aperte, di fronte ad un buon pubblico e ai tifosi liguri (nel primo match del triangolare che vede coinvolti oltre ad i vinovesi ed i liguri, anche i lombardi della Casatese).

Pesanti defezioni per i padroni di casa che devono rinunciare, oltre al lungodegente Bellino, anche a Dagasso e Ba. Ospiti che partono davvero forte e mostrano sin da subito una qualità maggiore e nei singoli e nel gioco: non passano neanche quindici minuti, infatti, che, dagli sviluppi di un corner, il Sestri Levante passa in vantaggio con una perfetta incornata di Bergamino (12’). I ragazzi di Nisticò non riescono a reagire ed in chiusura di frazione subiscono addirittura la seconda e terza rete avversaria: prima è Panepinto, grazie ad un preciso diagonale, ad infilare l’incolpevole Marcaccini (42’); poco dopo, allo scadere, Parodi sigla il tris al termine di una bellissima azione corale ligure.

La ripresa offre molto poco rispetto ai primi quarantacinque minuti: i padroni di casa provano, quantomeno, a non gettare la spugna ed a cercare il gol della bandiera, ma i tentativi (deboli) dei vari Rizq e Capocelli non riescono ad impensierire minimamente la retroguardia ospite. I liguri, dal canto loro, desistono dall’idea di attaccare, preferendo difendere basso e non concedere nulla: si arriva così al termine del match senza ulteriori emozioni e Sestri Levante che si prende la vittoria. Salvo variazioni legate ai ben noti problemi di salute pubblica, mercoledì 11 Marzo, il Chisola dovrà ora affrontare, la Casatese in trasferta (per vedere, invece, la sfida tra i liguri e i lombardi si dovrà attendere la settimana successiva).

Intanto, il Consiglio Direttivo del C.R. Piemonte Valle d’Aosta, nella riunione straordinaria svoltasi mercoeldì 4, tenuto conto dell’evoluzione negativa in relazione al coronavirus Covid 19 resa nota dagli Enti Nazionali e Regionali preposti, nonché di una serie di problematiche conseguenti che ricadono negativamente sulla gestione sportiva delle Società dipendenti ha deliberato, dando priorità nella propria decisione alla salute di tutti i tesserati, l’annullamento di tutte le attività regionali e provinciali sia di Lega Nazionale Dilettanti che di Settore Giovanile e Scolastico programmate dal Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta e dalle sue articolazioni periferiche nel periodo giovedì 5 Marzo - lunedì 9 Marzo 2020.