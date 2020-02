Coronavirus - Covid 19: è ufficiale, si tornerà a scuola mercoledì

E' ufficiale, mercoledì in Piemonte si tornerà a scuola, la riapertura riguarda gli istituti di ogni ordine e grado. Per le Università dipende dalle singole università. Le zone di confine con la Lombardia non avranno regole diverse ma ci sarà un monitoraggio particolare. Nelle giornate di lunedìe martedì si provvederà alla disinfezzione di tutti i locali scolastici.

Gia da questa sera c ' è una mitigazione delle misure. Ci sarà una ripresa delle funzioni religiose ordinarie mantenendo la distanza di un metro tra le persone. I luna park sono riaperti mantenendo la distanza di un metro tra le persone.

Tra i 36 astigiani rientrati nella notte da Alassio figurano 28 casi positivi (compresi i 4 dimessi dal San Martino di Genova perché asintomatici) . Non presentando particolari problemi clinici sono stati tutti posti in isolamento fiduciario domiciliare.

In Piemonte sono stati eseguiti test 308, casi complessivi di positività sono 49, ricoverati 7, 36 in isolamento fiduciario domiciliare.