Hockey ghiaccio Ihl, Valpeagle dovrebbe iniziare i playoff martedì 3/3. A Torre il 5?

La Valpeagle dovrebbe tornare in campo martedì prossimo a Bressanone, disputando quindi la prima interna dei Quarti di Finale giovedì 5. Il condizionale è d’obbligo, in quanto tutto il mondo dello sport osserva l’evoluzione generale dell’emergenza Covid 19. In accordo con Fisg, tutte le società di Ihl sono state pienamente responsabili nell’affrontare la pianificazione della ripresa dell’attività agonistica quando questa sarà possibile. Si va verso una riduzione del turno dei Quarti di Finale da “Best of Seven” a “Best of Five”, così da mantenere inalterata la programmazione del calendario delle fase successive che torneranno al “Best of Seven”.

Da questa sera la Valpeagle potrà ritornare ad allenarsi sul ghiaccio: “vogliamo pubblicamente ringraziare le Autorità competenti ed esprimere soddisfazione per la maniera con la quale i Sindaci di Torre Pellice Marco Cogno e di Pinerolo Luca Salvai stanno affrontando l’emergenza: nel caso specifico del mondo dello sport attraverso il dialogo con i gestori delle strutture e con le società sportive- commenta il club, aggiungendo: "La parziale modifica della precedente ordinanza consente alle squadre di vertice del territorio impegnate in importanti campionati nazionali di allenarsi nelle strutture di riferimento, pur con la limitazione di non poter accedere a spogliatoi e docce”.