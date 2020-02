Coronavirus-Covid 19: sospesa nel Pinerolese l'attività agonistica fino al 1° marzo

Attivita'sportiva bloccata in considerazione dei provvedimenti di chiusura degli impianti sportivi e luoghi di aggregazione emessi dalle amministrazioni comunali e regionali piemontesi e liguri, d'intesa con il Ministero della Sanità e la Protezione civile. Oggi non si e' disputato il derby di serie A2 di volley tra Pinerolo e Mondovi'. Annullato anche l'evento di Carnevale di lunedi'24 al palazzetto di Pinerolo. Analoga misura di sospensione decisa dal Comitato Federbasket da lunedì 24 febbraio a domenica 1 marzo compresi in Piemonte e Liguria. Domani si attende ufficializzazione di un provvedimento federghiaccio per blocco di allenamenti e gare che toccheranno anche i play-off di IHL e dunque la Valpeagle.