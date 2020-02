Coronavirus - Covid 19: la Regione Piemonte ci conferma la chiusura di scuole e agenzie di formazione per una settimana

La Regione Piemonte, in collaborazione con il Ministero della Salute, sta preparando un'ordinanza omogenea a quella delle regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, che prevede la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado in Piemonte. La chiusura, ci conferma l'Assessorato regionale alla Sanità,"per il momento è prevista per una settimana, nei prossimi giorni valutaremo il da farsi". Inoltre verranno sospese in via precauzionale tutte le manifestazioni di ogni genere, all'aperto e al chiuso per evitare assembramenti di persone. Nella foto l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi