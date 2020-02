Pinerolo: cordoglio per la scomparsa di Anna Tornoni, domani i funerali

Si svolgeranno domani, martedì 11 alle 15 (rosario questa sera alle 20) nella chiesa di San Maurizio, i funerali di Anna Tornoni, 60 anni, dirigente nel Comune di Torino per oltre vent'anni e prima nel Comune di Pinerolo. Ad officiare la funzione sarà il Vescovo di Pinerolo, monsignor Derio Olivero.

La notizia della morte, avvenuta nella serata di sabato 8 dopo brevissima malattia tanto da cogliere tutti di sorpresa, ha sollevato profondo cordoglio e sincera costernazione non solo tra gli amici e i collghi di lavoro, ma anche in tutti coloro che l'hanno conosciuta. Tante le reazioni espresse sui social provenienti dal mondo politico amministrativo torinesi in cui si dà atto della sua grande professionalità nei panni di dirigente nei settori più delicati della Città, a partire da quello finanziario durante la giunta Fassino. L'ex sindaco ha voluto ricordarla su twitter descrivendola come «ammirevole esempio di dedizione, competenza e generosità al servizio dei cittadini e del bene pubblico».

L'ex assessore al bilancio di Torino, Gianguido Passoni, in un lungo post su Facebook sottolinea oltre la sua competenza in materia giuridico economica, «il grande senso dell'etica e dello spirito di servizio» e parla di lei come di una «persona colta, raffinata e solare». Anche la sindaca di Torino, Chiara Appendino ha voluto esprimere le condoglianze a nome dell'amministrazione e del Municipio di Torino. Tantissime infine le testimonianze di affetto nel Pinerolese dove viveva da sempre con il marito Gianfranco Burdino.