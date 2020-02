Cortometraggi pinerolesi a "Too Short to Wait"

Torna anche quest'anno l'appuntamento cinematografico con "Too Short to Wait", la rassegna dedicata ai cortometraggi realizzati nel 2019 in Piemonte che anticipa la 19ª edizione del Glocal Film Festival (12-16 marzo) portando in sala 103 opere brevi.

Da giovedì 6 a domenica 9 febbraio al Il Movie (Via Cagliari 40/e, Torino), i giovani registi sottopongono al pubblico in sala il frutto del loro lavoro: i presenti in sala contribuiranno alla selezione di 5 corti che approderanno al festival di marzo, mentre saranno 15 i titoli selezionati dalle curatrici di Spazio Piemonte Chiara Pellegrini e Roberta Pozza.

Nel ricco programma ci sono tre opere con una stretta connessione con il Pinerolese.

Giovedì 6 febbraio, ore 9,30, "La Costituzione in corto" (22’) di Anna Giampiccoli (Collegio Valdese di Torre Pellice). I principi fondamentali della nostra carta costituzionale letti attraverso il filtro della cinepresa: raccontare la Costituzione e i suoi valori attraverso lo sguardo di un gruppo di giovani attori “millennials”.

Venerdì 7 febbraio, alle 19,30, "Re di bastoni" (27’) di Michele Tamietto, girato in Val Chisone. Il corto è stato proiettato durante il programma Rai Geo&Geo a maggio 2019. L’uomo che sta raccogliendo nel bosco rami di faggio è Battista. Li utilizzerà per realizzare bastoni da collezione. Bastoni rustici, con il manico scolpito che rappresenta normalmente la testa di un animale. Battista è un grande amante della natura e nelle sue escursioni in Val Chisone non manca mai una fotocamera munita di teleobiettivo. Sì perché oltre alla passione per i bastoni c’è anche quella della fotografia naturalistica, trasformazione ecologica di una sua passione ormai abbandonata da tempo: la caccia. Il girovagare fra boschi e contrade ha permesso a Battista di conoscere molti personaggi caratteristici. Davanti ad un bel bicchiere di vino partono racconti suggestivi che il carisma di Battista rende davvero affascinanti. Il passato di cacciatore ha permesso a Batti di avere una conoscenza della fauna e del territorio davvero eccezionale molto utile se, posato il fucile, si imbraccia una fotocamera con super teleobiettivo. E le foto che fa lo dimostrano.

Domenica 9 febbraio, alle 19,30, "In Breve" (7') di Carlo Perassi, dirato a Bricherasio. “In Breve” inizia dalla Postistoria narrando, come un documentario, fatti scientifici riguardanti un enorme lasso di tempo del futuro remoto dell’Universo, sviluppando contemporaneamente un dramma muto sull’essere umani.

Ingresso: 5 euro, ridotto 3 (under 12), gratuito per i soci Piemonte Movie. Info: www.piemontemovie.com - info@piemontemovie.com oppure tel. 328 845.8281.

