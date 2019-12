La Juventus Women a Sestriere per festeggiare il titolo di Campione d’Inverno

La squadra di calcio Juventus Women ha festeggiato il titolo di Campione d’Inverno con una cena a Sestriere. Dopo la vittoria interna contro il Bari, sabato 14 dicembre, le ragazze sono salite sul bus per raggiungere il Colle. Ad attenderle per il benvenuto c’era il sindaco di Sestriere Gianni Poncet che ha consegnato a Barbara Bonansea e alla capitana Sara Gama il crest ufficiale del Comune e il libro sugli 80 anni di storia sportiva di Sestriere.

«Benvenute a Sestriere, la casa della Juventus - ha detto loro il Sindaco Gianni Poncet - stazione turistica fondata dalla Famiglia Agnelli da sempre feudo di grandi campioni che hanno vestito negli anni la maglia bianconera. Grazie per averci onorato della vostra presenza e complimenti per i successi ottenuti. Sestriere è una montagna di sport per tutte le discipline sia estive che invernali».

«Mi piacerebbe molto – conclude il sindaco Poncet - avere la Juventus Women ospite in occasione della due giorni di Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile in programma qui a Sestriere il 18 e 19 gennaio».