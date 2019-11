Bagnolo: 60enne investita da un'auto in via Cavalieri di Vittorio Veneto

Una donna di 60 anni è stata investita poco prima delle 18 da un'auto in via Cavalieri di Vittorio Veneto a Bagnolo. Dai primi accertamenti pare che la signora stesse attraversando poco distante dall'edificio che ospitava le scuole del paese quando è stata urtata - forse a causa della pioggia battente che riduceva la visibilità - da una Fiat 500 condotta da una ragazza. La giovane ha dato l'allarme e chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivata un'ambulanza della Croce Verde locale e i carabinieri della stazione di Bagnolo. La donna è stata trasportata in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi.