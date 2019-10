A seguito dei lavori in corso per la realizzazione della pista ciclabile, fino a giovedì 17 via Trieste sarà chiusa al traffico veicolare nei seguenti punti: le entrate da Corso Torino e le uscite del parcheggio di Piazza Cavour sulla via Trieste. Rimarranno invece aperte le direttive da piazza Vittorio Veneto e da Piazza Tegas.