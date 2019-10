Valpeagle ad Alleghe per continuare il proprio cammino positivo

Sabato in Veneto, nel bellunese, per la Valpeagle, di scena alle 20,30 sul ghiaccio di Alleghe, terra d’origine di Francesco De Biasio. Questo 5 ottobre catalizza l’attenzione per il big match di Varese, dove i gialloneri ricevono Merano.

Como non ha un compito facile in quanto riceve Bressanone. Parliamo proprio delle due prossime rivali interne della Valpe: i lariani mercoledì 9 al Cotta, gli altoatesini sabato prossimo.

Tornando ad Alleghe, i padroni di casa non hanno ancora mosso la classifica, anche se contro Pergine si sono mostrati tutt’altro che remissivi. Guardia alta per la Valpe, capace di non subire reti da Appiano nell’ultima partita disputata. Completano il turno Caldaro - Pergine e Valdiefiemme - Appiano.