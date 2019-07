Ciclismo donne, in Abruzzo Gasparrini anche campionessa italiana su strada junior

Grande affermazione di Eleonora Gasparrini, che a Notaresco, in Abruzzo, conquista il titolo italiano di ciclismo donne juniores. La nonese, fresca reduce dalla medaglia d’oro individuale agli Europe su pista di Gand, bissa la conquista della maglia tricolore su strada, dimostrandosi stella di prima grandezza non solo nel panorama nazionale. La portacolori della Vo2 Pink ha messo il turbo selezionando via via le avversarie, ultima a resisterle la concorrente Eremita. Quindi l’apoteosi.