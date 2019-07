Una 35enne residente a Diano d'Alba è caduta nei pressi di Bagnolo Piemonte riportando un trauma toracico e alla caviglia. L’incidente è avvenuto durante un percorso in cordata in prossimità degli impianti sciistici di Rucas. I soccorritori del 118 sono intervenuti sul posto con l’elicottero e l’hanno trasportata presso l’ospedale Santa Croce di Cuneo. Le sue condizioni non sono gravi.