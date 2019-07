Festa del Piemonte: la rievocazione della battaglia dell'Assietta del 1747

La Festa del Piemonte è in programma per la 51ª volta all’Assietta domenica 21 luglio, grazie all'organizzazione dell’associazione “Festa dël Piemônt al Còl ëd l’Assieta”, con il patrocinio della Città Metropolitana di Torino.

Ai 2.566 metri del colle, si ricorderà ancora una volta una delle pagine più importanti della storia del Regno di Sardegna e dell’Europa intera: la battaglia che il 19 luglio 1747 segnò la sconfitta della Francia e delle sue mire espansionistiche sul Piemonte.

Sabato 20 luglio si comincerà montando l’accampamento storico nei pressi del lago davanti al Rifugio Assietta, che da quest’anno lavora in sinergia con l’organizzazione nella preparazione dei pasti del sabato sera e della polenta della domenica. Saranno proposte anche visite guidate al campo di battaglia, condotte dallo storico militare Eugenio Garoglio e da Alessia Giorda, guida turistica e presidente del Coordinamento rievocazioni storiche 1600-1700. Sempre sabato è in programma una fiaccolata sino alla Butta dei Granatieri, dov’è previsto un momento di ricordo per i caduti, a cui seguiranno il falò e il vin brulè nei pressi del Rifugio Assietta.

Il programma della domenica inizia con il raduno alle 9,30 e prosegue alle 10 con la Messa in piemontese con la partecipazione della banda musicale di Cavour. A seguire la commemorazione all’Obelisco della Butta e, alle 11, la rievocazione della battaglia nei pressi del Rifugio Assietta. In caso di maltempo la manifestazione si tiene in forma ridotta. Per tutte le informazioni e prenotazioni si possono chiamare i numeri telefonici 337-225401 e 347-5288615.

COME ARRIVARE ALL'ASSIETTA

Nel giorno in cui è anche in programma la Gran fondo ciclistica Sestriere-Colle delle Finestre, per raggiungere nella mattinata domenicale il Colle dell’Assietta è consigliato il percorso che sale la Val Chisone da Pinerolo in direzione Sestriere, sino al bivio di Usseaux. Si prosegue poi per Balboutet e Pian dell’Alpe, da dove inizia la Strada Provinciale 173 dell’Assietta, interamente sterrata sino a Sestriere.

In occasione della Festa del Piemonte, domenica 21 luglio è in vigore il senso unico di circolazione in salita da Pian dell’Alpe verso il Colle dell’Assietta dalle 9 alle 12. Dalle 13 alle 19 la Provinciale 173 è percorribile solo in discesa dall’Assietta al Pian dell’Alpe.