A Pinerolo il fine settimana è all'insegna della creatività

Legno, stoffa, metalli, ceramica, giochi, danza, musica e persino una sfilata di abiti vintage. Sono questi gli ingredienti di "Mani creative", il mercato che sabato 15 e domenica 16 giugno porta in piazza S. Donato e via Savoia il meglio dell'artigianato, del design e dell'hobbismo del Piemonte, organizzato dall'associazione Maellum.

È la quinta edizione di una manifestazione che è già entrata nel cuore dei pinerolesi. Circa sessanta sono gli espositori che coloreranno il centro storico in veste estiva. Un nutrito programma di laboratori, tra i gazebo nell'area Lab dietro al Duomo e le sale di Casa Bonadé Bottino (piazza S. Donato 4), permetterà a bambini, ragazzi e adulti di mettere in gioco la propria creatività, sperimentando in prima persona strumenti anche molto nuovi, come la stampa 3D.

Un'area vintage porterà il pubblico indietro nel tempo, con un evento clou: domenica 16, alle 16, sfilata di abiti vintage a cura del negozio Linea d'Ombra.

Tanti gli appuntamenti collaterali: giovani trampolieri faranno divertire i più piccoli, mentre la musica riempirà la piazza sabato sera; giovani musicisti faranno il loro saggio domenica mattina; performance di danza con il gruppo Lindy Hop del circolo Stranamore sia sabato sia domenica pomeriggio. Infine, Casa Bonadè Bottino ospiterà un'esposizione di lavori di Emi Pecorini, artista toscana trasferitasi a Torino giovanissima, con una potente storia artistica alle spalle.

Domenica 16, alle 17, sarà possibile partecipare a un tour del mercato, organizzato dall'associazione Pinerolo&Valli Experience, tra storia, artigianato e gusto: ritrovo all'Ufficio del Turismo in via Duomo, per una visita guidata alla scoperta delle eccellenze pinerolesi, tra botteghe e degustazioni, proprio in occasione di "Mani Creative". Ingresso: 10 euro. Info e iscrizioni: tel 333 310.1899.

"Mani creative" sarà aperto da sabato 15 alle 15 a domenica 16 alle 20,30. Ingresso sempre libero.