Slow Food Pinerolese, "30 anni con Gusto": l'evento al Castello di Osasco

Un weekend all'insegna delle eccellenze e della migliore imprenditoria legata alla terra, alla cucina e all'alimentazione che il territorio del Pinerolese può vantare. È questo che "30 anni con gusto", il Festival agroalimentare organizzato dalla condotta Slow Food del Pinerolese - ad ingresso gratuito, in occasione del 30º compleanno - in programma al Castello di Osasco sabato 8 e domenica 9 giugno dalle 10 alle 22.

Per la due giorni si apriranno le porte del Castello di Osasco, maniero di grande bellezza, inserito nel circuito delle residenze sabaude, per ospitare laboratori, convegni, talk, momenti didattici per adulti e bambini, una cena di gala, un'osteria e un'enoteca aperte al pubblico, una mostra mercato con oltre 30 produttori e le presentazioni delle eccellenze di zona. L'Eco del Chisone è partner dell'evento, e L'EM ha dedicato il numero di maggio speciale a Slow Food Pinerolese e alle eccellenze agroalimentari del territorio.

(La mappa per raggiungere il Castello di Osasco, alle porte di Pinerolo)

IL PROGRAMMA

Sabato 8 giugno

• Ore 9: convegno “Ieri Oggi Domani: 30 anni di agricoltura e produzione del cibo nel Pinerolese”. A cura della Scuola Malva Arnaldi di Bibiana. Al termine, aperitivo della Salumeria GranDock.

• Ore 14,30-18,30: Festa dei Bimbi, a cura della cooperativa agricola Il Frutto Permesso. Laboratorio didattico “Prepariamo il succo di albicocca”, degustazione “La merenda di una volta”

• Ore 15,30: inaugurazione ufficiale della manifestazione.

• Ore 16,30: salotto finanziario su “Come professionisti e imprenditori incontrano l'economia reale”. A cura di Valentina Turaglio, consulente finanziario Azimut Capital Management. Al termine, degustazione • Ore 17,30: incontro su “Il sidro del Pinerolese: breve storia di una rinascita”. A cura della Scuola Malva Arnaldi di Bibiana. Al termine, assaggio di alcuni tipi di sidro.

• Ore 18: laboratorio-degustazione “Formaggi e vini rossi del Pinerolese”. A cura di Slow Food.

• Ore 21: Giovanni Amato Quartet in concerto, nell'ambito di “ Jazz Visions”.

Domenica 9 giugno

• Ore 10: convegno 'Coltivazione del grano in Piemonte e il valore di fare filiera”. A cura di ViVa. Conduce Sergio Saia, ricercatore CREA . Al termine, laboratorio-degustazione “Focacce e birre pinerolesi”.

(Nel video-tutorial realizzato per il numero speciale di L'EM "30 anni con gusto", ViVa ci insegna a cucinare perfette focaccine in casa)

• Ore 14-18,30: Spazio Bimbi a cura di ViVa. Laboratorio didattico “Facciamo la focaccia per la nostra merenda”

• Ore 16,30: laboratorio “I grandi lievitati e i passiti pinerolesi”. A cura di Bonifanti e Slow Food.

• Ore 18: premiazione dei vincitori del Concorso fotografico “Giovani e Cibo”.

• Ore 20: Cena di gala a cura dello chef Valter Eynard. Aperta a tutti (prenotazioni 338 406.7035 oppure 0121 600.821, costo 60 euro).

NEL PARCO (sabato 8 e domenica 9 dalle 10 alle 22)

• Mostra-Mercato di oltre 30 produttori

• Focus sulle produzioni: a rotazione, gli espositori presenteranno le caratteristiche dei loro prodotti di eccellenza

• Mostra fotografica “Giovani e Cibo”

NEL CASTELLO (sabato 8 dalle 10 alle 22, domenica 9 dalle 10 alle 19)

• Osteria di Slow Food a cura del Ristorante La Nicchia, con cucina dei prodotti del Mercato

• Enoteca gestita dal Consorzio Vini Doc Pinerolese

PRODUTTORI ED ECCELLENZE presenti nel parco

• Birrificio Pinerolese - Produzione artigianali - Pinerolo

• Beba Birra artigianale - Produzione artigianali - Villar Perosa

• Apicoltura Bee Slow - Presidio Slow Food - S. Germano Chisone

• La capra bianca - Allevamento e prod. tomini - Villar Pellice

• Consorzio Vini Doc Pinerolese - Vini pinerolesi - Bricherasio

• Società agricola Digestivo Larice - Liquori tipici - Pragelato

• Agrimolino La Cascina dei Conti - Coltivazione e molitura cereali - Osasco

• Liquori Massel - Coltivazione e produzione liquori - Roure

• Azienda agricola Lantelme Luca - Produzione liquori tipici - S. Germano Chisone

• Giro di vite di Luca Ciardossin - Coltivazione frutta e verdura e produzione vino, composte, succhi e gelati - Pinerolo

• Azienda agricola Mimosa - Olio extravergine d'oliva Besuc - Pinerolo

• Medinverna - Essicati di piante officiali e piccoli frutti - Cumiana

• Cooperativa Il Frutto Permesso - Frutta, verdura, carni Produzionebio - Bibiana

• Scuola Malva-Arnaldi - Ricerca, formazione e divulgazione in agricoltura - Bibiana

• Associazione Produttori Saras del fen - Presidio Slow Food Saras del fen - Bobbio Pellice

• Azienda agricola Fratelli Lussiana - Presidio Slow Food Cevrin di Coazze - Giaveno

• Icafè e Cioccolato Puro - Cioccolateria artigianale - Pinerolo

• Azienda agricola Il Noce di Aime Stefano - Coltivazione verdure e frutta - Frossasco

• Cucinando su ruote - Cucina con canapa - S. Secondo di Pinerolo

• Associazione Antiche mele piemontesi - Presidio Slow Food Antiche mele piemontesi - Bibiana

• Cascina Losetta - Presidio Slow Food Gallina bianca di Saluzzo - Pinerolo

• Azienda di apicoltura biologica Colli - Prodotti dell'alveare - Frossasco

• Azienda agricola Frutti dorati - Coltivazione verdure e frutta – Macello

• Chialvamenta - Coltivazione e trasformazione derivati della menta - Pancalieri

• Azienda agricola Essenzialmenta - Coltivazione e trasformazione derivati della menta - Pancalieri

• Bernard Elisir - Produzione liquori tipici - Pomaretto

• Azienda agricola Michela Blandino - Tome e Plaisentif - Borgata Bessen Haute, Sauze di Cesana

• Ij Salam d' Giors - Produzione salumi artigianali - Macello

• La Bottega - Pane e pasticceria secca - Pinerolo

• Le delizie del Re di Pietra - Coltivazione verdure - Barge

• Caseificio Val Lemina - S. Pietro V.L.

• Colli - Azienda agricola bio, miele - Frossasco