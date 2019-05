Alla vigilia del Giro a Pinerolo, arriva Paola Gianotti ciclista da record

Alla vigilia della Cuneo - Pinerolo di giovedì 23, arriva in città il "Giro di Paola". Si tratta dell'iniziativa proposta per il secondo anno dalla ciclista diventata testimonial della campagna sulla sicurezza stradale "Io rispetto il ciclista", da lei ideata insieme a Marco Cavorso. Appuntamento con Paola Gianotti attorno alle 16, in piazza San Donato. Nel proprio personale Giro del 2018 questa atleta, speaker motivazionale e scrittrice, ha percorso oltre 3.000km e 45.000mt di dislivello pedalando da Catania a Roma seguita da due mezzi e un team di 8 persone. Al suo attivo anche anche il giro del mondo in bici per battere il Guinness World Record come donna più veloce ad aver circumnavigato il globo. Una storia da conoscere.

