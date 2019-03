Azzurri del ciclismo su pista: prove alla Galleria del Vento di Orbassano

In vista dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, ecco i pistard azzurri impegnati in una due giorni in Galleria del Vento. Ieri e oggi il centro ricerche FCA Fiat Chrysler Automobiles di Orbassano ha ospitato le prove di valutazione aerodinamica degli atleti delle nazionali maschile e femminile di ciclismo su pista mirate all’ottimizzazione delle posizioni e del materiale tecnico.

Questi tipi di rilevamenti hanno lo scopo di limare e curare sempre più nel dettaglio aspetti importanti per le prove di ciclismo su pista dove l’aerodinamica gioca un ruolo fondamentale.

«L’unicità della galleria del vento piemontese ha reso possibile monitorare contemporaneamente più atleti: aspetto di fondamentale importanza per le prove di Inseguimento a squadre.

I test condivisi tra il CONI e la Federazione Ciclistica Italiana rientrano nelle attività di supporto tecnico - scientifico che l’Area Sport e Preparazione Olimpica attraverso l’Istituto di Scienza dello Sport fornisce alle Squadre Nazionali in preparazione dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020» - spiega la Federciclo. Erano presenti i tecnici presenti, Davide Cassani, Marco Villa, Edoardo Salvoldi. Convocati per il raduno Francesco Lamon, Liam Bertazzo, Simone Consonni, Filippo Ganna, Michele Scartezzini, Davide Plebani. In campo femminile, Letizia Paternoster, Elisa Balsamo, Martina Alzini, Vittoria Guazzini, Marta Cavalli, Maria Giulia Confalonieri.