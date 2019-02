Volley serie A2 donne, match equilibrato ma sconfitta per Pinerolo in Veneto

Niente da fare per le ragazze del Pinerolo a Montecchio Vicentino. L’Eurospin Ford Sara approccia la seconda fase del Samsung Volley Cup, pool salvezza di A2, vincendo il primo set 23/25. Padrone di casa brave in difesa e ospiti non eccelse in ricezione e nell'attacco delle centrali. Malgrado l'ottima prestazione di Grigolo, doppio 26/24 per Sorelle Ramonda Ipag Montecchio e chiusura al quarto con 25/20. Non fa drammi la compagine di Moglio, che domenica 17 ospiterà il Sigel Marsala.