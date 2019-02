Volley serie A2 donne, Eurospin Ford Sara riparte dal Veneto

Conclusa la prima fase di serie A2 femminile, la matricola Eurospin Ford Sara affronta con ottimismo il pool salvezza. Sabato 9 le biancoblu allenate da Moglio giocano l’anticipo di giornata in Veneto contro la formazione di Sorelle Ramonda Ipag Montecchio. Il direttore sportivo Francesco Cicchello commenta: «Le insidie dopo l'esordio vincente a Roma non sono mancate, nonostante la squadra avesse sempre fatto vedere un bel gioco riconosciuto da tutti, avversari compresi. Mancanza di continuità e i cali di concentrazione nel corso di alcune gare ci hanno fatto perdere per strada punti importanti. Su 16 gare disputate la metà sono state decise al tie break».

Pinerolo inizia il la Pool Salvezza composta da 8 squadre, forte di 12 punti che la posizionano al terzo posto in classifica solo dietro Sassuolo con 15 punti, vincitrice della Coppa Italia e Baronissi con 13 punti. Quindi, Montecchio con 10 punti, Cutrofiano con 9, Olbia con 6, Roma con 5 e Marsala con 2. Tre saranno le formazioni che retrocederanno, Pinerolo punta a chiudere più in alto in graduatoria togliendosi soddisfazioni.