Andar per presepi tra fede e creatività (1° parte)

Sono davvero molti i presepei allestiti sul territorio ed aperti al pubblico. Alcuni nati dalla sapienza artigiana, con le statuine scolpite in legno, altri che riproducono ambienti nostrani, come le valli della val Chisone o del Cuneese con i Monviso in bella mostra. Vi proponiamo un itinerario tra alcune delle proposte che ci hanno più colpito.

• A Beinasco, nella chiesa di San Luigi a Borgo Melano, "Il presepio del nonno" si sviluppa in 147 metri cubi popolati da un migliaio di stauite, tra personaggi e animali. Realizzato da un appassionato, il sig. Francesco Sanasi, è visitabile tutti i giorni fino al 6 gennaio dalle 14,30 alle 17.

• A Cumiana, nella confraternita dei SS. Rocco e Sebastiano, fino al 13 gennaio presepe di circa 80 metri quadrati realizzati da un appasisonato, Paolo Conti e alcuni amici. Sono oltre 500 le statuine animate, di varie dimensioni, che al passaggio del vsitatore le si sente bisbigliare, e 400 alberelli. Orari di visita: festivi e prefestivi tra Natale e l'Epifania 9,30-12,30; 14,30-18,30. I venerdì dalle 9 alle 11.

• A Piscina, in via Umberto I° (adiacente la parrocchia di san Grato Vescovo), fino al 6 gennaio presepe meccanico curato dal Gruppo Ricerca Comitato Storico, in collabroazione con Comune e Gruppo Alpini. Orario: festivi 10-12 e 15-17,30; feriali 15-17,30.

• A Pinerolo tra i tanti presepi allestiti vi segnaliamo: a palazzo Vittone (piazza Vittorio Veneto 8), fino al 6 gennaio "Il Presepe nella tradizione popolare" nelle collezioni di Danilo Giuliano, organizzato dal Museo Etnografico del Pinerolese. Ingresso libero. Orari: feriali 15-18; sabato 16-18; domenica 10,30-12 e 15,30-18; altri giorni su prenotazione al numero 0121 374.505 - 335 592.2571. Nel cortile del Palazzo vescovile, fino al 6 gennaio, in via del Pino a Pinerolo, presepe realizzato da Antonia Malia con la scenografia di Cristina Polliotti. Aperto tutti i giorni dalle 15 alle 19. Nella sede Ana (via Brignone 9), tradizionale presepe meccanico degli Alpini, aperto tutti i giorni dalle 15-18. Per info: 331 646.4097.

• Pinasca. In frazione Dubbione, oratorio San Paolo, via Serre, fino al 6 gennaio presepe meccanico ambientato nelle Valli Chisone e Germanasca del '900. Movimenti realizzati artigianalmente. Orario: 15-18, apertura straordinaria il 25 dicembre dalle 16 alle 19. Info e prenotazioni: 347 570.6614 - 340 318.8071.

• A Fenestrelle. Anche qui sono molti gli allestimenti, di seguito alcuni: in frazione Mentoulles "I presepi nel Bosco", ambientati negli angoli più suggestivi nel Bosco della "Coumba". Possibilità di essere accompagnati da una guida. Per info: 339 599.3616. A Mentoulles, nella sede ente Parco Alpi Cozie esposizione di presepi artistici e creativi. Orario tutti i giorni dalle 14,30 alle 17,30. In fraz. Granges, in caratteristica grangia montana, Esposizione presepistiche dei sigg. Enzo Zanella e Gianni Rosa di None. Orario tutti i giorni dalle 14,30 alle 17,30. In fraz. Ville Cloze, cappella di Sant'Antonio, "Il presepe…una storia… dall'annunciazione a Maria alla fuga d'Egitto". Orario tutti i giorni dalle 14,30 alle 17,30.

• Cesana. Per le vie della frazione Bousson, fino al 6 gennaio, maestoso presepe composto da 40 figure a grandezza naturale dipinte dall'artista Valeria Tommasi e otto Angeli altri circa 2 metri e mezzo.