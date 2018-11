Volley serie A2 femminile, Pinerolo alla ricerca del risultato pieno: arriva la friulana Martignacco

Domenica di grande volley a Pinerolo (al Palazzetto inizio canonico alle 17), con le ragazze dell'Eurospin Ford Sara che ricevono le friulane dell'Itas Città Fiera Martignacco. Ultimo incontro interno del girone d'andata, diventa occasione da sfruttare a pieno per le giocatrici allenate da Massimo Moglio, reduci da due sconfitte al tie break che hanno permesso comunque alle biancoblu di muovere la classifica e palesare progressi. Eurospin Ford Sara determinata a non fare sconti, contro una compagine friulana che l'anno passato aveva battuto le pinerolesi in semifinale di Coppa Italia di B1 a Cutrofiano, in Puglia. Palcoscenico del volley di vertice che Unionvolley sa calcare senza complessi di inferiorità in qualche modo insiti quando si è matricola.