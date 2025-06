Pinerolo: Expo Mattoncino, la magia dei lego al Palazzetto del ghiaccio

1.800 metri quadrati di esposizioni, costruzioni con mattoncini, opere, diorami e collezioni private degli appassionati da tutta Italia che arriveranno a Pinerolo per un evento atteso da grandi e piccoli. Si presenta così, in grande, Expo Mattoncino, la rassegna che vede protagonista il mondo dei Lego (e non solo). L'evento organizzato da ToMake Events, con il patrocinio del Comune di Pinerolo e la collaborazione di Life, Costanza Srl e Centro Giochi Educativi si terrà sabato 14 (dalle 14 alle 20) e domenica 15 (dalle 10 alle 20) negli ampi spazi dello Stadio olimpico del Ghiaccio con un programma ricco e variegato. Bambini e famiglie potranno passeggiare letteralmente immersi nella varie declinazioni del mattoncino, tra aree shopping, spazi per i Lego giganti, stand dove provare a costruire e smontare le creazioni; ci saranno piste per le macchine a pedali, aree con gonfiabili e giostre; non manca poi l'opportunità di uno spuntino agli stand dell'area food. Sabato alle 15,30 e domenica alle 11,30, 16 e 18 spazio al Mascotte Party con cosplay degli eroi dei cartoni. Mentre domenica alle 11, 15,30 e 17,30 si potrà conoscere e provare il "baby dinosauro che si muove".

Ingresso 5 euro, gratis per bambini fino ai 2 anni. Info: 345 118.9816.