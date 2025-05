Calcio: si ferma la corsa del Piobesi

Sul campo del Garino il Piobesi (nella foto) viene sconfitto con un netto 0-3 in casa dal Duomo Chieri e si vede, anche in virtù della sconfitta subita al debutto in via Palatucci per mano del Beppe viola, eliminato dal play-off. La verve di Trisolino (da 7 in pagella la sua prova) mantiene vivo il Piobesi nel primo tempo. Sulla fascia destra i piobesani cercano di tracciare la strada per il successo ma le iniziative dell'ala locale non vengono mai massimizzate dagli avanti gialloblù. Le repliche di marca collinare fanno male ed all'altezza del quarto d'ora servono prima un miracolo di Dalcorso (uno dei migliori dei suoi) e poi un salvataggio di Mengozzi per ostruire la via del gol ai chieresi. Passano cinque minuti e Rossi, con punizione, innesca in area un Dabbene pronto alla deviazione ma intercettato da Moro. Sempre da palla inattiva (terzo corner conquistato dopo 180 secondi della ripresa) si fa ancora viva la formazione di casa con inzuccata made in Bello la cui correzione volante si spegne a lato di un nulla.

Il gioco si fa spezzettato con il trascorrere dei giri delle lancette ed i cambi sorridono al Duomo che si trova in vantaggio al 74': il neo entrato Molina offre nel cuore dell'area un gran pallone ad Abrate il cui tiro finisce in fondo al sacco. La segnatura fiacca gambe ed animo del Piobesi che subisce il raddoppio al 79' proprio ad opera di Abrate abile, con incornata, nel massimizzare il sesto tiro dalla lunetta collezionato dai suoi compagni di squadra. Con il Piobesi ormai fuori gara si registra a strettissimo giro di posta (81') il punto del definitivo 0-3 con Puglia a girare in rete un traversone tracciato da Della Valle. Dopo quattro minuti di recupero assegnati dall'arbitro Tabbia di Torino il triplice fischio sancisce il saluto finale agli spareggi promozione per gli uomini allenati da Sergio Zanellato.