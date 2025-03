Volley A1 femminile, nel Playoff Challenge le pinelle provano il colpaccio a Busto

Dopo la scoppiettante vittoria nell’esordio dei playoff Challenge sul campo casalingo, la Wash4Green Pinerolo è attesa alla E-Work Arena per il confronto di gara due con la formazione di coach Barbolini. Il 3-0 perentorio ottenuto a Villafranca Piemonte ai danni di Busto Arsizio fotografa le ambizioni e la competitività delle pinelle, consapevoli che domenica 30(inizio alle 17) l'Uyba Busto Arsizio farà di tutto per pareggiare i conti e passare il turno sfruttando al massimo il fattore campo. Coach Michele Marchiaro spiega: «Vincere è sempre motivo di orgoglio e lo è ancora di più quando batti una grande squadra come Busto. L’unica che ci mancava se escludiamo le 4 Big. Dobbiamo comunque resettare, una bella vittoria anche se ai fini del passaggio del turno conviene considerarla come un pareggio perchè dobbiamo violare un campo complicatissimo. Mai smettere di inseguire un sogno». In programma anche Megabox Vallefoglia-Bergamo e Chieri-Perugia.