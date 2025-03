Volley A1 femminile, riecco Pinerolo: Playoff Challenge, arriva Busto

Domenica 23 Marzo ritorna in campo la Wash4green Pinerolo, che riceve nel 2º turno di Playof Challenge la Eurotek Busto Arsizio. Le pinelle hanno osservato tre settimane di stop ed ospitano adesso, inizio alle 17, al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte una compagine uscita dai playoff scudetto, nei quarti di finale, dopo aver disputato un’ottima prestazione contro la Savino Del Bene Scandicci. Commenta coach Michele Marchiaro: “La formula dei playoff Challenge ci ha posto una sfida: è possibile fermare un motore a pieno regime per tre settimane e riavviarlo per competere contro una squadra a pieno ritmo gara? Stiamo lavorando per sovvertire le aspettative e perseguire i nostri obiettivi progettuali. Anche se la coppa non è attualmente nelle mire societarie dobbiamo porre le basi per il futuro ed esplorare nuove potenzialità della squadra”. Playoff Challenge che propongono anche Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Reale Mutua Fenera Chieri ’76, sabato 22 alle 20.30, e Bergamo-Megabox Ond. Savio Vallefoglia, domenica, alle 19.