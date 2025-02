Addio a Mimmo Lucà, ex parlamentare e presidente del consorzio Cidis

Non solo Rivalta ma l’intera cintura di Torino piange la scomparsa di Mimmo Lucà, 71 anni, ex parlamentare Pd, presidente del Cidis, Consorzio intercomunale di servizi, senza dubbio uno dei politici più rappresentativi del territorio dagli anni Novanta fino ai giorni nostri.

Ha lottato per alcuni mesi contro un tumore ai polmoni fino ad oggi (giovedì 13 febbraio), quando è mancato presso la sua abitazione di Rivalta.

Originario di Gioiosa Ionica, dopo la laurea in Scienze Politiche diventa funzionario della Regione Piemonte dove si occupa di sanità e assistenza fondando il Tribunale per i diritti del malato di cui è stato coordinatore per anni.

Dirigente nazionale delle Acli, nel 1994 diventa deputato con i Democratici di Sinistra in rappresentanza dei Cristiano Sociali.

Viene rieletto alla Camera dei deputati per altre quattro volte. È stato membro della Direzione nazionale dei Democratici di Sinistra, partecipando nel 2007 alla fondazione dell'Ulivo di Romano Prodi e poi a quella del Partito Democratico di cui è stato membro della Direzione e del Coordinamento politico.

Nella sua lunga carriera di parlamentare, ha partecipato alla stesura, in alcuni casi come primo firmatario, di provvedimenti legislativi riguardanti le politiche per la famiglia, la sanità e i servizi sociali, l’assistenza agli anziani non autosufficienti e ai disabili, il sistema pensionistico, il servizio civile per i ragazzi e le ragazze, la tutela del lavoro, la formazione professionale e l’inserimento lavorativo dei giovani, le Olimpiadi invernali di Torino e la realizzazione della Metropolitana.

Lucà si è altresì occupato delle agevolazioni fiscali e delle misure di sostegno in favore del volontariato dell’associazionismo di promozione sociale e del non profit, delle imprese sociali, delle società sportive dilettantistiche.

Tra i temi affrontati, si è interessato anche del commercio equo e solidale, della riduzione dell’Ici per le famiglie numerose, dell'impiego degli anziani in attività lavorative socialmente utili, della nuova disciplina riguardante i Patronati sociali.

«Ho avuto la fortuna di iniziare la mia attività politica accanto a Mimmo – dice il sindaco di Rivalta Sergio Muro - e con lui ho costruito un rapporto di stima ma soprattutto di amicizia fraterna. Ho potuto contare sul suo affetto e sui suoi consigli in molte occasioni. Mi mancherà molto ma conserverò nel cuore i suoi insegnamenti, le nostre chiacchierate e il suo sorriso».