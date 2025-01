Volley A1 femminile, Wash4green Pinerolo in Friuli per ritrovare la vittoria in chiave playoff

Sabato sera in Friuli, e gara in diiretta sugli schermi di Raisport, per la Wash4green Pinerolo. Ospiti attese dal Cda Talmassons, con inizio alle 21, per una sfida che le padrone di casa(al momento ultime in classifica a - 13 dal tredicesimo posto) affrontano nel tentativo estremo di riaprire i giochi salvezza. Le pinelle non sono in vena di sconti al cospetto dell'ex Maja Storck: Wash4green alimenta l'obiettivo di una rimonta che la porterebbe dall'attuale nono posto all'ottavo posto(occupato da Vallefoglia, che riceve domenica una rilanciata Roma), sinonimo di qualificazione playoff. Pinerolo ha accolto stabilmente nei ranghi l'americana Shea Rubright, centrale. Archiviata la battuta d'arresto per mano di un Busto pressochè perfetto, il coach pinerolese Michele Marchiaro allarga l'orizzonte nel tracciare un bilancio: "Abbiamo chiuso questo trio di partite ravvicinate con 6 punti. Sognavamo come tutti i 9 e anche se il risultato con Busto non ci è piaciuto la partita è stata bella dura e aperta come quella che ci aspettiamo sabato. Siamo in un buon periodo, gli alti e i bassi fanno parte di ogni percorso ma come squadra stiamo bene. Sabato abbiamo un’occasione per chiudere il nostro primo obiettivo. Dovremo essere cinici. L’aspetto motivazionale giocherà un ruolo importante".