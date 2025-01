Volley A1 femminile, scivolone del Pinerolo in Friuli: secco 3-0 dal Talmassons

Secca battuta d’arresto del Pinerolo a casa del fanalino di coda Talmassons. Le friulane vincono 3-0 e si tratta di una sconfitta senza appello per la Wash4green, che pensava di poter ancora ambire ad un posto nei playoff(ottava piazza appannaggio di Vallefoglia che attende Roma. Un primo set a senso unico, simile a quello visto in altre circostanze, il secondo combattutissimo ma vinto 29-27 dalle locali friulane, la terza frazione finita 25-21 senza poter recuperare il margine scavato dalle locali. Talmassons prevale sui muri e incide in attacco ed al servizio. Pinerolo è sotto tono, lo dice eloquentemente il punteggio finale di 25-13 con cui va in archivio il primo set, perso davvero male dalla Wash4green. C’era da mettere in conto il tentativo estremo di scuotersi del fanalino di coda friulano, ma a Latisana si è vista troppa timidezza da parte delle pinelle. Pur costretta ad inseguire la compagine ospite, ci mette orgoglio nel secondo parziale e raggiunge il 17-17, subendo però un pericoloso nuovo allungo delle friulane(22-18), prese per mano da Stranzali. Con l’attacco di Smarzek culmina l’aggancio a 22, c’è da sudare freddo ma è ancora l’opposto polacco a fare 24-24. Si prosegue in parallelo fino al 27esimo punto, quindi le locali fanno la differenza. Nel terzo periodo campanello d’allarme il 7-4 del Talmassons, confermato fino a quando PInerolo insegue ancora 20-16, trasformatosi in cattivo presagio(22-17). Festa per Storck e compagne.