Calcio: gesto vile in campo, il portiere del Tetti Rivalta racconta

Il comunicato ufficiale Piemonte Valle D’Aosta di ieri riporta, tra i giocatori squalificati per due giornate, il portiere del Tetti Francesi Rivalta Fabio Peria per (recita il documento federale) “condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, condotta reiterata da espressioni di protesta e fare aggressivo”. Ed è proprio Peria a raccontare il fatto accaduto lo scorso 22 dicembre, quando i rivaltesi erano opposti alla Pro Collegno ed il match si chiudeva con un gol per parte: “Nel contesto di un’azione di gioco un giocatore della Pro Collegno mi ha attinto con uno sputo. Ho purtroppo reagito ed ho protestato e questo ha portato l’arbitro ad espellermi. Sono molto dispiaciuto perchè ho lasciato i miei compagni in dieci: la squalifica è la logica conseguenza. Posso capire un fallo di gioco, un intervento rude o anche una parola di troppo ma sinceramente uno sputo mi sembra davvero un gesto vile. Inoltre, nel dopo partita, non sono neppure arrivate le scuse da parte di questa persona anzi, al triplice fischio la tensione era percepibile anche in tribuna. Ai ragazzi consiglio di fare sempre parlare il campo e di cercare sempre, per quanto possibile, di non cadere nelle provocazioni degli avversari. Allenamenti e lavoro sono alla base dei successi e su questi due elementi bisogna basarsi per crescere e diventare grandi giocatori”.

Il Tetti, che condanna il gesto antisportivo, si trova impossibilitato dal presentare ricorso dalla normativa in vigore che consente la presentazione solo dalle tre giornate.

La Pro Collegno dal canto suo per bocca del dirigente Mario Trevisani: “Il giocatore in questione è stato ufficialmente ripreso dalla nostra società, che non tollera questo tipo di comportamenti. Il gesto non ha nulla a che fare nè con il gioco del calcio nè con i principi etici della Pro Collegno. Abbiamo deciso di autosqualificare il ragazzo che sarà escluso dalle convocazioni per le prossime due gare di campionato”.