Hockey ghiaccio Ihl, è seconda fase: Valpe cerca punti in Trentino con i pariclassifica del Fiemme

Inizia da Cavalese, avversario Fiemme, il tentativo torrese di conquistare uno dei due posti playoff. Ecco il Qualification Round, sfida tra sette formazioni e strutturata su dodici turni, due di riposo per ciascuna compagine(quest’oggi tocca a Como mentre si incontrano anche Bressanone-Pergine e 3 Zinnen Dolomites-Fassa). Alle 20.30, Fiemme-Valpellice Bulldogs Spirito Reale si presentano al primo ingaggio della serata entrambe con 9 punti in classifica(uno in meno del duo Pergine-3 Zinnen Dobbiaco), dopo essere giunte appaiate a quota 29 al termine della regular season. La Valpe ha avuto il merito di chiudere il capitolo prima fase con una goleada ai danni del 3 Zinnen Dolomites, ritrovando l’apporto di Savolainen e mostrando segnali di crescita nel rendimento corale. I gialloneri trentini sono rivali non semplici da affrontare, ma è chiaro che tra i ragazzi di Grossi ci sia l’ambizione di arrivare con nuovi punti in graduatoria al primo match interno previsto lunedì 6 gennaio, ospite un Bressanone contro cui fare bottino pieno.