A Capodanno vado a teatro: due proposte per brindare a mezzanotte

Cosa fai a Capodanno? Io vado a teatro. Per chi ama rispondere così, ecco due proposte vicino a casa.

Musical al Sociale di pinerolo

Martedì 31 dicembre, Pinerolo saluta il 2024 e si prepara al 2025 con una serata all’insegna della musica: al Teatro Sociale va in scena "All that Musical", dj set in piazza Vittorio Veneto e spettacolo piromusicale a mezzanotte. Inoltre, distribuzione di panettone, spumante e cioccolata calda come da tradizione in piazza Vittorio Veneto.

Si parte alle 21,30 nel caldo del teatro con lo spettacolo promosso dal Comune in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo che ripropone a ritmo incalzante una rassegna di medley che faranno rivivere al pubblico le emozioni di storici e famosissimi musical: "Grease", "La febbre del sabato sera", "Moulin Rouge", "A chorus Line", "Cabaret", "Chicago", "Notre Dame de Paris", "Cats", "The Phantom the Opera": tutto in un unico spettacolo per una serata di emozioni.

Dalle 23, la grande festa in piazza Vittorio Veneto con la musica di dj Medal e distribuzione di panettone, spumante, bibite, cioccolata calda e vin brulé di fronte al teatro. Panettone e bibite offerti dagli sponsor Galup, centro commerciale le Due Valli e IperCoop.

Alle 24, la città brinderà al nuovo anno ammirando lo spettacolo pirotecnico con fuochi d’artificio a tempo di musica, privi dei classici scoppi che rischierebbero di spaventare gli animali domestici. La serata proseguirà fino alle 2 con dj set.

I biglietti di "All that Musical" sono acquistabili all'Ufficio del Turismo e su Vivaticket.it.

A buriasco burlesque, cabaret e mimo

Per la prima volta il Teatro Blu apre le porte a Capodanno: dalle 22 del 31 dicembre fino a notte fonda, un susseguirsi di cabaret, burlesque, mimo, musica e balli. E a mezzanotte il brindisi con spumante e panettone.

Il varietà è un genere di spettacolo dal carattere leggero, nato alla fine del XIX secolo, parodiando il Cafè chantant francese. Un genere che rimanda alla tradizione, ma qui proposto in chiave anche contemporanea e dinamica. Lo spettacolo ha carattere frizzante e comico, a tratti malizioso, a tratti nostalgico, sicuramente irriverente. Beppe Vetti, scanzonato, elettrizzante e magnetico presentatore, e Matteo Cionini, il mimo che senza parole costruisce mondi sognanti, travolgeranno il pubblico con tante storie diverse senza filo conduttore.

Con le 3Chic, che insieme a Riccardo Chiara saranno la colonna sonora di questo viaggio, lo spettatore farà un tuffo tra le atmosfere eleganti nei Cafè Chantant delle belle capitali europee, rievocando la gioiosità delle vedettes degli anni del Proibizionismo e strizzando l'occhio all'eleganza delle dive degli Anni '50.

Infine, il Cabaresque Project con numeri di burlesque a tratti divertenti.

Ingresso con prenotazione obbligatoria al 348 043.0201. Biglietto: 50 euro.