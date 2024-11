Hockey Ihl, Valpellice Bulldogs costretta alla resa in Trentino

Nulla da fare per la Valpe, sconfitta 4 a 1 ad Alba di Canazei nella prima giornata di ritorno. Il Fassa dimostra il suo ottimo momento, mentre tra gli ospiti torresi pesano non poco le assenze. Trentini che ipotecano il successo grazie ad un doppio 2-0 nel primo e secondo periodo, quindi Majul, sul finire, fissa lo score definitivo. La Bulldogs resta a 22 punti, quinta in classifica e distanziata dal Varese, corsaro a Dobbiaco. Giovedì a Torre Pellice arriva il quotato Aosta, sfida attesa.