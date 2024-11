Hockey ghiaccio Ihl, Valpe in Trentino: contro il Fassa match aperto

Dalle 18,30, sul ghiaccio di Alba di Canazei, inizia il girone di ritorno per la Valpellice Bulldogs Spirito Reale. I torresi, che se la vedranno con quel Fassa superato all’overtime nel primo turno, sono reduci da una nuova affermazione interna al supplementare. Il campionato di Ihl si appresta così di qui al 29 dicembre a delineare le posizioni in classifica, sinonimo di Final Four di Coppa Italia per le prime quattro, di accesso al Master Round anche per la quinta e la sesta. I playoff sono solido orizzonte per i valligiani, consapevoli però che nel match odierno troveranno di fronte una compagine ladina in ottima forma(due successi di fila, l’ultimo ad Alleghe). Valpe che non vuole lasciare nulla di intentato, proiettandosi verso l’atteso giovedì interno(al “Cotta” arriverà Aosta). Como-Pergine, Fiemme Feltre, Appiano-Aosta, Dobbiaco-Varese ed Alleghe-Caldaro le altre gare in programma.