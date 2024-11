Cavour: domani sabato 9 inaugurazione in piazza Sforzini della 45ª edizione di Tuttomele

Domani, sabato 9 novembre, alle 14,30 sarà inaugurata la 45ª edizione di Tuttomele, la rassegna frutticola più importante del Piemonte, riconosciuta a livello nazionale dal 2019. La Fiera entrerà subito nel vivo con tante novità concentrate come sempre in ambito frutticolo e non solo. Orgogliosi della manifestazione che difende il prodotto agricolo più importante del territorio (tra l'area Pinerolese e Saluzzese) sono sicuramente gli oltre 50 frutticoltori che esporranno, anche quest'anno nei padiglioni dedicati, le mele più belle del raccolto; la mostra frutticola coinvolgerà ovviamente anche le associazioni di categoria e tutti gli enti che rappresentano il settore, oltre a Slow Food.

Come sempre, anche per questa edizione è immenso il lavoro condotto dalla Pro Cavour con gli oltre cento volontari in campo coordinati dal presidente Marcello Bruno con il suo staff.

Al taglio del nastro, domani alle 14,30 in piazza Sforzini, saranno attese come sempre le massime autorità della Regione a fianco di decine di fasce tricolori: quelle dei sindaci del territorio Cifop e della Strada delle Mele (Bibiana, Bricherasio, Campiglione F., Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Macello, Osasco, Pinerolo, Prarostino, San Secondo) con tutti gli stand istituzionali sotto l'ala comunale.

Intanto, il primo cittadino cavourese Sergio Paschetta fa alcune anticipazioni: «Sul tema frutticolo siamo pronti ad aprire numerosi convegni anche in virtù di quello che rappresenta il nostro territorio nell’ambito del Distretto del Cibo e della Frutta con Lagnasco capofila». Proprio con Lagnasco, Cavour e Tuttomele hanno stretto, da un paio di stagioni, anche un gemellaggio fieristico con Fruttinfiore, il più grande evento della primavera cuneese. «Due Fiere nazionali, due richiami importanti che danno valenza e risalto alle produzioni frutticole del Nord Ovest e con i quali - chiosa Paschetta - cerchiamo ogni anno di catturare l’attenzione dei consumatori e del mercato sulla difesa dell’identità del nostro prodotto e sulla giusta remunerazione per chi coltiva e produce mele: i frutticoltori, infatti, sono sempre più in difficoltà per i prezzi sempre più bassi riconosciuti dalla grande distribuzione». Di nuovo, il Teatro tenda di Tuttomele sarà uno spazio di confronto fondamentale per tutti gli attori della filiera con numerosi convegni dedicati. Inoltre, Fiera frutticola e Fiera commerciale: i due poli di Tuttomele, a cui si aggiunge la gastronomia d'eccellenza, torneranno ad appassionare gli oltre 250mila visitatori anche quest'anno attesi a Cavour.