Volley A1 femminile, Wash4green Pinerolo cerca il successo nel derby del sabato: a Villafranca c'è Cuneo

E’ancora derby, dopo quello esterno disputato a Novara, per la Wash4green Pinerolo, che riceve Cuneo nel terzo weekend di gare in Serie A1 Tigotà. Appuntamento al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte alle 18 di oggi, sabato 19, con diretta su Rai Play. Si affrontano due compagini ancora senza punti in classifica, anche se la precedente apparizione interna contro Milano ha mostrato indicazioni confortanti sul piano del gioco: «siamo stati carenti solo sul piano del cinismo e della finalizzazione. Con Cuneo il focus si sposta dagli aspetti evolutivi ormai innestati a quelli di concretezza. Il recupero delle situazioni pregresse alla fase di preparazione (Sylves, D’Odorico e Cambi) e degli ultimi imprevisti (Cambi e Akrari) procede con lo straordinario contributo delle atlete coinvolte e del supporto dello staff nel suo complesso, tecnico e medico. Questo non fa che alzare il livello di attenzione e di compattezza della squadra». Carlotta Cambi ed Amandha Sylves sono le ex della sfida, ruolo che sul fronte opposto tocca a Tessa Polder: «Penso che con Pinerolo sarà una partita complicata. È una buona squadra con tante ragazze che sono rimaste insieme dalla scorsa stagione. Inoltre il palazzetto è abbastanza piccolo, ma sarà pieno di pubblico. Tuttavia contro Scandicci e Chieri abbiamo fatto due buone partite e, mantenendo quel livello, abbiamo delle chance di vincere la sfida».