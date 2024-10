Hockey ghiaccio ihl, dopo l'acuto contro Varese la Valpe cerca punti in Veneto, ospite del Feltre

Galvanizzata dalla vittoria in rimonta ottenuta giovedì ai danni di Varese, la Valpe fa visita al Feltre, compagine che sta fin qui facendo ottime cose e non a caso seconda alle spalle del rullo compressore Caldaro. A casa dei bellunesi, la Bulldogs Spirito Reale se la vedrà con un'avversaria reduce dal successo a Pergine, propiziato dalla tripletta di Kadlec, che questìoggi sarà squalificato. Si gioca dalle 19,30 con gli ospiti alla ricerca di punti in trasferta e sorretti da un'ottima condizione atletica nella sfida ai gialloneri varesini, caratterizzata anche da una dimostrazione di efficacia realizzativa da parte dei torresi.