Calcio: tutti i risultati della Coppa di Seconda e Terza

Vittoria per il Piobesi nel gruppo a di Coppa Piemonte Seconda e Terza Categoria (comitato dei Pinerolo) che si impone a Perosa con scarto di due reti sull'Academy. Primo gol made in Fiumefreddo che chiude in modo vincente una bella fuga palla al piede, mentre il raddoppio arriva grazie a Mengozzi, abile ad anticipare la difesa valligiana su sviluppi di corner.

In compagnia del Piobesi in vetta ecco il Piossasco vittorioso di misura (2-1) sul Chisone. Piossaschesi vincenti con due gol (uno per tempo) realizzati da Simone Volpe. Il tecnico piossaschese Fortunato "Buona partita in cui il Chisone ha fatto valere l'aspetto agonistico mentre noi abbiamo cercato di giocare maggiormente la palla". Chisone in 10 per gran parte della ripresa (discutibile rosso a Sergi) e a segno dal dischetto con Korri.

Due squadre in vetta anche nel secondo quadrangolare pinerolese, il B, dove lo scontro diretto tra la Piossaschese ed il Roletto finisce con un punto per parte. Tra i piossaschesi si distingue Domard che trova anche la via della rete. Vitale ed Alessandro Cappa sono tra i principali artefici della vittoria del Morevilla sullo Stupinigi (3-1 finale, la squadra nichelinese nella foto) che vede gli uomini di mister Roberto Cappa timbrare con Vitale, Ettali e Barberis mentre i nichelinesi esultano con Valente.

Nel raggruppamento C bel successo esterno del Tetti Francesi Rivalta che supera il Torre Pellice con finale 2-4 e guida provvisoriamente il gruppo. A referto, per gli uomini di mister Grasso: Lorusso, Barile, Signorino e l'eterno Giambarresi (subentrato dalla panchina). I locali invece timbrano con Rossetti e Bonansone.

Nello stesso girone successo per 4-2 della Bruinese sulla Piscinese. Gli uomini di Beppe Carpignano ribaltano lo 0-1 nella ripresa grazie a Rottino, Nucelli, Damatrica e Simonelli.

Nell'ultimo girone (D) roboante vittoria per il Villar Perosa (apripista al momento a punteggio pieno) che si impone a Cavour al cospetto dell'Accademia con un tonante 3-5. Mister Navone gode della performance da urlo di Maenza (porta via la palla con una tripletta) e le realizzazioni griffate Piton e Cino. Accademia Cavourense che giova di un'autorete di Dora e rintuzza con Borgna e Lorenzo. Infine vittoria di misura (2-1) per l'Academy Luserna (realizzazioni di De Nigro e Costabello) sullo Scalenghe (sigla Scanu).