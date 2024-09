Luserna S.G.: Fiera dei Santi senza mandrie, la "lingua blu" spaventa

La decisione è stata presa ieri sera, nel corso di un incontro tra organizzatori, allevatori e veterinari: la Fiera dei Santi si farà, ma senza sfilata delle mandrie e senza mostra zootecnica. Troppo rischioso, in un periodo in cui " la Blue tongue", malattia infettiva non contagiosa dei ruminanti, trasmessa da insetti vettori ematofagi, sta attaccando in maniera sempre più consistente ovini, caprini e bovini (la Regione Lombardia, tanto per fare un esempio, ha appena emanato una direttiva per cui non sono consentite mostre, esposizioni, Fiere e mercati di animali delle specie sensibili). Ma della grande kermesse regionale, rimarrà tanto altro: la Fiera commerciale ed il mercato di settore, oltre agli eventi collaterali. «Gli allevatori si stanno organizzando per proporre altre cose - fanno sapere gli organizzatori - ; È confermato il mercato dei bovini del 2 novembre, l’esposizione dei piccoli animali, la fattoria didattica, la degustazione di prodotti tipici ed il pranzo degli allevatori. Si sta inoltre pensando ad altri eventi alternativi». In tema di Fiere autunnali e sfilate del bestiame, sembra invece al momento confermata quella della Calà, in programma a Bobbio Pellice il 27 ottobre. «L'Asl ha recentemente emesso una circolare con le istruzioni da seguire in questi casi - spiega Luca Charbonnier, allevatore facente parte del Comitato che sta lavorando per la Fîra -. Esiste la possibilità di effettuare un trattamento insettorepellente agli animali, sette giorni prima della manifestazione. Su ogni capo si applica una lozione che tiene alla larga gli insetti vettori, un po' come quelle che si utilizzano per cani e gatti per difenderli dalle zecche. Questa soluzione richiede ovviamente tempo e denaro; tra allevatori ci incontreremo presto per decidere, ma in linea di massima pensiamo che la Calà si farà». Cautela a Villar Pellice, in vista della Fiera e Festa d'autunno del 19 e 20 ottobre. Gabriele Gallicchio, vicesindaco: «Attualmente la maggior parte degli animali si trova ancora in alpeggio, e non si registrano problemi. Per la decisone finale seguiamo l’evolversi della situazione».